В Москве пройдет парад коммунальной техники

ТАСС, 14 сентября. Выставка ретро-техники и водное шоу с пожарно-спасательными кораблями пройдут в субботу в рамках парада городской техники в Москве, в празднике будут участвовать порядка 700 спецмашин. Об этом сообщил вице-мэр столицы Петр Бирюков.

"14 сентября на проспекте Академика Сахарова стартует праздничный парад городской техники, где примут участие 699 специализированных машин. Вниманию москвичей и гостей столицы будут представлены модели городской техники, которые в круглосуточном режиме обеспечивают жизнедеятельность мегаполиса. В парадных колоннах пройдут коммунальные машины, автомобили служб спасения, безопасности движения и пассажирского транспорта", - сказал он.

По словам Бирюкова, шествие начнется на проспекте Сахарова в 11:00 и пройдет по Садовому кольцу. Пожарно-спасательный гарнизон столицы продемонстрирует как современную, так и старинную спецтехнику. Для жителей и гостей столицы устроят водное шоу - оно пройдет на Москве-реке от Крымского моста до Нескучного сада. Пожарно-спасательные корабли и команда "Аквабайк-Спас" столичного главка МЧС покажут работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях. Московский авиационный центр продемонстрирует возможности столичной авиации.

Помимо этого, 14 и 15 сентября на проспекте Академика Сахарова с 8:00 до 20:00 можно будет увидеть выставку городской современной и ретро-техники - например, историческую поливомоечную машину ПМ-10. Она использовалась для мойки улиц и полива деревьев и цветов летом, в случае пожара - как водовоз, а зимой эти машины чистили город от снега. Техника этой модели снималась в фильме "Приходите завтра" 1962 года.

Почетные гости - заслуженные врачи, спасатели, работники городского хозяйства, ветераны труда - смогут посмотреть парад с трибуны на Большой Сухаревской площади.

Первый парад городской техники в столице прошел на Садовом кольце в сентябре 2016 года. Благодаря масштабу его включили в европейскую Книгу рекордов Гиннесса.