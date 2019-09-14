Около 7,7 млн человек посетили фестиваль "Цветочный джем" в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Порядка 7,7 млн человек побывали на площадках фестиваля "Цветочный джем" в Москве. Об этом в субботу сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

"Сады участников "Цветочного Джема" украшали столицу с 20 июня и останутся на московских улицах и площадях как минимум до конца сентября. С 22 августа по 8 сентября на площадках в центре и округах была организована культурная программа: спектакли, концерты, мюзиклы, мастер-классы, кулинарные баттлы, лекции, экскурсии, спортивные забавы. Фестивальные площадки посетили около 7,7 млн москвичей и туристов", - говорится в сообщении.

Основная программа "Цветочного джема" проходила на 58 площадках. За время фестиваля прошло 600 выступлений, различные конкурсы, цветочные дефиле и кулинарные баттлы.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс проходил с 22 августа по 8 сентября, выставочные сады появились в городе с 20 июня. Для их создания использовали 200 тыс. растений.