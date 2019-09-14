На развитие территории бывшей промзоны ЗИЛ в Москве потребуется около 15 лет

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Проект развития территории бывшей промзоны ЗИЛ может занять 15 лет. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Вся территория, которая находится в промзоне, начиная от Симоновской набережной и заканчивая переходом до Южного порта, занимает несколько сотен гектаров и подразумевает реконструкцию порядка 6 млн кв. м недвижимости. Территория ЗИЛ будет развиваться поэтапно, ближайшие 10 лет это будет активное развитие, а вообще проект займет 15 лет", - сказал он.

По словам Хуснуллина, на данный момент на территории ЗИЛ построено 430 тыс. кв. м жилья, а также нежилые помещения, создают улично-дорожную сеть. "Насколько я знаю, еще стройка от инвесторов сейчас оценивается в 250 тыс. кв. м недвижимости", - добавил он.

Застройка территории ЗИЛа - крупнейший в Европе проект реорганизации бывшей промышленной зоны площадью около 400 га. В новом городском районе будет жилье, социальные и общественно-деловые объекты, территорию благоустроят и озеленят. Работы затронут также набережные Москвы-реки. В начале сентября Хуснуллин сообщал, что на ЗИЛе завершилось строительство крупнейшей в России школы на 2,5 тыс. мест.