Более 7 млн человек посетили празднование Дня города в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Гостями празднования Дня города на разных площадках Москвы, которое прошло 7 и 8 сентября, стали свыше 7 млн человек. Об этом сообщила в субботу заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина на Московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) при ООН.

"Москва развивается как флагман событийного туризма. Буквально на прошлой неделе у нас за два дня празднования Дня города различные площадки посетили более 7 млн человек. Считаю, что это хороша цифра", - сказала она.

Сергунина добавила, что, развивая событийный туризм, власти ставили перед собой задачу равномерно загрузить город мероприятиями в течение года, так как это дает в том числе возможность экономического развития, обеспечивает загрузку отелей. "Сейчас четко прослеживается корреляция между событиями и загрузкой гостиниц. Это дает возможность в плановом режиме, а не от сезона к сезону работать ресторанной и другим инфраструктурам", - добавила заместитель мэра.

День города в Москве в этом году отмечали 7 и 8 сентября. На 2019 год приходится также 80-летний юбилей ВДНХ, поэтому тематика праздника была связана с этой датой. Праздничная программа была организована во всех округах столицы, главные торжества прошли на ВДНХ и Тверской улице, которая в эти дни была пешеходной.