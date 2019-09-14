Осенний велофестиваль соберет в Москве около 30 тыс. человек

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Третий Московский осенний велофестиваль пройдет в столице в воскресенье. В нем примут участие около 30 тыс. человек, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"15 сентября в столице пройдет третий в этом году городской велосипедный праздник - Московский осенний велофестиваль. Гостей ждут мастер-классы, квесты, танцевальные конкурсы и фуд-корт. Главным событием станет велопробег по центру Москвы, в котором примут участие около 30 тыс. человек. Присоединиться к заезду могут взрослые и дети старше трех лет (в сопровождении родителей)", - говорится в сообщении.

Маршрут заезда выбрали горожане, проголосовав на официальном сайте велофестиваля и в социальных сетях. Его протяженность составит 24 км. От стартового городка на территории спорткомплекса "Лужники" велосипедисты проедут по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда - по внешней стороне Садового до Красной Пресни и далее через улицу 1905 года - по Саввинской набережной снова к Лужникам.

На фестивале будет работать мастерская, где профессиональные механики помогут подготовить велосипед к заезду. На маршруте колонну будет сопровождать автомобиль технической помощи. Сам велосипед можно будет взять в аренду.

В стартовом городке участников будут ждать развлекательная программа, активности от партнеров проекта, вело-квест, спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами, фотозона на велосипедную тематику и фудкорт. В рамках фестиваля состоится праздник уличных культур. Гости смогут увидеть рэп-баттл, танцевальный конкурс по брейк-дансу, чемпионат по воркауту, а также соревнования по MMA, джиу-джитсу и многое другое.

На главной сцене велофестиваля выступят участники проекта "Музыка в метро" и известные молодежные артисты. Маленькие гости фестиваля смогут поучаствовать в гонке на беговелах. Кроме того, для детей будет работать зона с настольными играми и игрушками.