Московские школьники смогут посетить более 80 дополнительных занятий 21 сентября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Участники проекта "Субботы московского школьника" смогут посетить свыше 80 дополнительных занятий в столичных вузах 21 сентября. Об этом сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства Москвы.

"Участников проекта "Субботы московского школьника" 21 сентября ждет более 80 занятий в столичных вузах и учреждениях дополнительного образования. Школьники и студенты колледжей смогут научиться фотографии, запатентовать изобретения, протестировать обучающие приложения, а также встретиться с известными футболистами и научиться делать косметику", - говорится в сообщении.

Узнать подробную информацию о местах проведения лекций и мастер-классов, а также зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.

Просветительско-образовательный проект для школьников, студентов, педагогов и родителей с детьми "Университетские субботы" стартовал в столице в сентябре 2013 года. В его рамках проводятся бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии.