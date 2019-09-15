Движение в центре Москвы полностью восстановили после проведения осеннего велофестиваля

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта по набережным и Садовому кольцу в Москве полностью восстановили после прохождения колонны участников осеннего велофестиваля. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

В частности, с 11:30 мск были перекрыты Серебряническая, Москворецкая, Устьинская, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Лужнецкая и Смоленская набережные. Также полностью восстановили перекрытие движение транспорта на улицах Красная Пресня, Улица 1905 года и на участке Садового кольца от станции метро "Краснопресненская" до пересечения улицы Земляной Вал с Серебрянической набережной.

Осенний велофестиваль, приуроченный ко всемирному "Дню без автомобиля", прошел по центральным улицам и набережным Москвы 15 сентября. Протяженность маршрута составила 24 км. Велоколонна стартовала в 12:00 мск. В велофестивале приняли участие порядка 30 тыс. человек.