Около 600 судов прошли по Тушинскому участку водных путей после возобновления его работы

"Месяц назад завершились первоочередные аварийно-восстановительные работы на Канале имени Москвы в Тушино <…> В настоящее время все системы гидротехнической инфраструктуры Канала имени Москвы работают штатно. Судоходство осуществляется круглосуточно, с 16 августа по Тушинскому участку водных путей прошло около 600 единиц флота и 230 тыс. тонн грузов", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 600 судов и 230 тыс. тонн грузов прошли по Тушинскому участку водных путей за первый месяц работы Тушинского автомобильного тоннеля после ремонта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

По его словам, работы по ремонту тоннеля начались 10 января сразу после чрезвычайного происшествия, случившегося в этот день на акведуке над Тушинским автомобильным тоннелем. Из-за некачественно выполненных в 2000 году проектных и строительно-монтажных работ по возведению третьей очереди тоннеля пострадало гидротехническое сооружение, в котором была проложена автомобильная дорога.

"На выяснение причин аварии, проектирование и отстройку поврежденного участка Канала имени Москвы в Тушино ушло семь месяцев. Судоходство здесь было возобновлено 16 августа. За это время необходимо было частично демонтировать построенное в 2000 году гидротехническое сооружение: полностью разобрать западную дамбу и напорную часть восточной, а также вскрыть дно и таким образом оголить бетонную конструкцию тоннеля", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что работы на аварийном участке велись круглосуточно, но осложнялись специфическими условиями и стесненностью площадки. Стройка шла непосредственно над действующим тоннелем, что исключало применение крупногабаритной и тяжелой техники. "Для перевозки бетонных плит приходилось дополнительно привлекать автокран и автомобили длиной до шести метров", - сказал собеседник агентства.

ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации и включает в себя 50 судоходных артерий, в том числе Канал имени Москвы.