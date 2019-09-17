Власти столицы помогут депутатам Мосгордумы в исполнении наказов москвичей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Городские службы Москвы будут оказывать содействие депутатам Мосгордумы седьмого созыва в исполнении наказов жителей столицы. Об этом во вторник в ходе церемонии принесения присяги депутатами сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дам поручение городским службам, чтобы они помогали вам в сложном, но нужном деле. Вы хорошо изучили проблемы каждого дома, двора, района, но помимо локальных проблем в городе есть системные, масштабные задачи, которые предстоит нам вместе реализовать. Речь идет о глобальных проблемах в области транспорта, здравоохранения, образования, ЖКХ, энергетики и т. д. Должен вам сказать, что простых решений в этих сферах очень мало, популярных решений, поддерживаемых на 100% жителями, каждое из этих решений носит заряд конфликтов, споров, дискуссий", - сказал Собянин депутатам.

Он отметил, что некоторые из избранных депутатов столичного парламента были депутатами Мосгордумы, ранее уже рассказывали о своих планах и отчитывались о делах, "что еще труднее". Мэр отметил, что огромное количество проблем, наказов, которые получили депутаты, не должны пропасть. По его словам, несмотря на партийную принадлежность и взгляды на различные проблемы, мэрия и Мосгордума должны работать сообща по наказам, полученным от москвичей.

"Поздравляем вас с избранием депутатами Московской городской думы. Москвичи избрали вас, это было конкурентное и серьезное для вас время. Проведя огромное количество встреч с простыми жителями, взяв на себя груз проблем, пропустив их через себя и свою душу; люди, в большинстве своем, не профессиональные политики. Решиться пройти это испытание дорогого стоит, вы молодцы", - отметил Собянин.

Он добавил, что власти столицы и депутаты Мосгордумы несут ответственность перед каждым москвичом и избирателем, перед городом и Московской агломерацией, в которой проживает каждый седьмой житель России.

"Москва - столица нашей Родины, локомотив развития отраслей, которое прямо влияет на развитие нашей страны <...> Мы должны концентрировать все ресурсы, которые есть в городе, - финансовые, кадровые, материальные, - на решение глобальных задач. Надеюсь, несмотря на разные взгляды и точки зрения, мы будем всегда руководствоваться интересами города и нашей страны", - сказал Собянин.