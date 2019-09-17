Власти Москвы рассказали, за чей счет перекладывается плитка в городе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Перекладка, ремонт плитки в Москве производится только за счет компаний, которые допустили брак. Об этом в эфире радиостанции "Вести FM" заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только за счет того бракодела, который ее положил <...> Конечно же, есть нерадивые компании, с которыми мы расстаемся. И за их счет идет перекладка. Работают комиссии, работают технические лаборатории, которые следят за качеством укладки плитки, поэтому мы их обязываем это делать. Обязываем бракоделов перекладывать асфальт, если они его положили с браком: это за их счет", - заверил заммэра.

Власти города не раз разъясняли причины ремонта плиточного покрытия и как он осуществляется. Годом ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал уровень брака уложенной в рамках благоустройства в Москве плитки в 1% полотна с 2016 по 2018 год. При этом он подчеркнул, что все недоработки выполняются за счет подрядчика в рамках гарантийных обязательств, а не за счет города.

Весной этого года Бирюков упомянул о локальных работах за счет города, которые должны были коснуться 0,03% всего плиточного покрытия в столице. Это те зоны, где автовладельцы не соблюдают требования дорожных знаков, не соблюдают требования по парковке, заезжают в период зимней погоды на эти покрытия. Также большой вред плитке наносят большегрузные автомобили, которые разгружают товары у магазинов. Негативно в ряде мест может влиять и надолго устанавливающаяся "около нуля" погода.