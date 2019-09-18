Облачная погода, небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в среду

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 4 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 734 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 8-13 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс один градус.