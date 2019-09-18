Информация о 30 тыс. компаний собрана на платформе Московского инновационного кластера

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сведения о более чем 30 тыс. компаний собраны на площадке инновационного кластера Москвы с момента его учреждения в апреле этого года, сообщила в среду пресс-служба кластера.

"На платформе собрана информация о более чем 30 тыс. инновационных компаний и 125 тыс. единиц продукции. Для научных, инновационных, производственных компаний IT-индустрии сформировано более 200 мер поддержки, как от федеральных органов и городских организаций, так и от институтов развития", - уточнили в пресс-службе.

Кластер объединил на своей информационной платформе малые, средние, промышленные и научно-образовательные организации, IT-компании и стартапы. Среди мер поддержки - широкая инфраструктура технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции.

Созданы условия, при которых специалисты разных отраслей имеют возможность наладить партнерские отношения, объединить усилия и ресурсы для реализации масштабных проектов, разработки и внедрения новых технологичных и инновационных продуктов, добавили в пресс-службе.

"Кластер работает для всех компаний, которые развиваются в сфере инноваций или привлекают передовые технологии для реализации своих проектов <...> Успешная реализация проекта в Москве станет отправной точкой для развития аналогичных проектов в масштабах всей страны", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

О кластере

Мэр Москвы Сергей Собянин в апреле 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. В апреле 2019 года учрежден фонд, обеспечивающий работу кластера. Полномочия единственного учредителя фонда осуществляет департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Председателем наблюдательного совета фонда назначен мэр Москвы. Кроме него, в состав совета вошли министр науки и высшего образования Михаил Котюков, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, глава Минкомсвязи Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава Росатома Алексей Лихачев, ректор Московского госуниверситета Виктор Садовничий, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, председатель правления компании "Роснано" Анатолий Чубайс, президент РАН Александр Сергеев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и президент фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Виктор Вексельберг.

Средства на функционирование фонда выделяются из бюджета Москвы. Участниками кластера могут стать компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты и другие объекты инновационной инфраструктуры.

Кластер не привязан к определенной территории: все московские компании, которые примут определенные требования и условия участия, могут в него войти. Получить статус резидента Московского инновационного кластера можно пройдя регистрацию на сайте