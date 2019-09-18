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На Ярославском направлении МЖД восстановили режим движения поездов

Ранее по техническим причинам произошел сбой в движении электричек из Монино и Фрязино

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Большая часть поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) курсирует по расписанию, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники стабилизировали ситуацию с движением пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги. Основная часть электричек курсирует по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют только несколько электричек. Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее эти поезда прибыли в конечные пункты", - сказал собеседник агентства.

В среду утром АО "Центральная ППК" сообщила, что по техническим причинам произошли задержки в движении нескольких поездов ветки из Монино и Фрязино на Ярославском направлении.

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