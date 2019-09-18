Инфляция в Москве за восемь месяцев 2019 года составила 2,7%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Потребительские цены в Москве за восемь месяцев 2019 года выросли на 2,7%, при этом в августе в столице зафиксирована дефляция в 0,2%, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития города.

"В августе в Москве зафиксирована дефляция, цены снизились на 0,2% к июлю 2019 года. За восемь месяцев 2019 года инфляция в Москве составила 2,7%, а в годовом исчислении - август 2019 к августу 2018 года - 4,3%", - цитирует пресс-служба главу департамента Дениса Тихонова.

По его словам, дефляция вызвана, в первую очередь, сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию - на 8,73%. Также снизились цены на цифровую электронику (на 0,06-0,43%), бытовую технику (0,15%), проезд в такси (0,97%) и авиабилеты (на 0,18%).

"По итогам 2019 года среднегодовая инфляция в Москве прогнозируется в размере 4,9%", - приводятся в сообщении слова Тихонов.

Потребительские цены в России в августе 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с июлем. Последний раз месячная дефляция была зафиксирована в России в августе и сентябре 2017 года. В годовом выражении - к августу прошлого года - инфляция в России замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле.