Чемпион мира по шахматам Карпов проведет мастер-класс для участников спартакиады "Моспром"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой и серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Никита Моргунов проведут открытые мастер-классы и автограф-сессии в "Лужниках" для участников финала спартакиады "Моспром" 21 сентября. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Участники сразятся в шахматы с трехкратным чемпионом мира Анатолием Карповым, отработают технику ударов с двукратным чемпионом СССР по футболу Александром Мостовым, узнают о баскетбольных секретах серебряного призера чемпионата мира Никиты Моргунова", - говорится в сообщении.

Мастер-классы пройдут с 13:00 мск до 13:45 мск на площадках, расположенных возле Малой спортивной арены "Лужников". После этого состоится автограф-сессия. Вход свободный.

Спартакиада "Моспром" - комплексные соревнования по шести видам спорта. Это легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, стритбол, настольный теннис и шахматы. В состязаниях участвуют сотрудники столичных предприятий и студенты технических вузов. Отборочные туры первой спартакиады проходили с 1 июня по 27 июля. В финал вышло 16 команд.