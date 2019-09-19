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На Горьковском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек

По информации пресс-службы, происшествие произошло из-за резервного поезда, зацепившего дрезину на перегоне

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пригородные поезда Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) идут с отклонением от графика по техническим причинам. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам на Горьковском направлении МЖД несколько пригородных поездов следуют с отклонением от расписания. МЖД принимает меры, чтобы сократить опоздание задержанных электричек. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, по предварительной информации, сбой в движении произошел в связи с тем, что в ночь на четверг (в 03:50) на перегоне Железнодорожная - Купавна резервный пригородный поезд, который следовал без пассажиров, зацепил дрезину, обслуживавшую контактную сеть на соседнем пути. "Железнодорожники приняли оперативные меры, чтобы убрать составы с перегона и освободить пути для движения поездов", - отметили в МЖД.

В пресс-службе сообщили, что в МЖД создана специальная комиссия, которая проводит расследование и выясняет обстоятельства происшествия. Железнодорожники работают над введением в график задержанных на Горьковском направлении пригородных поездов. В пресс-службе добавили, что в настоящее время отклонения от графика уменьшаются.

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