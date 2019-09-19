В МЖД сообщили, что движение электричек на Горьковском направлении стабилизировалось

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Большая часть пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги в настоящий момент курсирует по расписанию, график движения стабилизирован. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"Железнодорожники стабилизировали ситуацию с движением пригородных поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги. Основная часть электричек курсирует по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют только несколько электричек. Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее эти поезда прибыли в конечные пункты", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, сбой произошел из-за того, что в ночь на четверг (в 3:50) на перегоне Железнодорожная - Купавна резервный пригородный поезд, который следовал без пассажиров, зацепил дрезину, обслуживавшую контактную сеть на соседнем пути. Были приняты оперативные меры, чтобы убрать составы с перегона и освободить пути для движения поездов. На МЖД создана специальная комиссия, которая проводит расследование и выясняет обстоятельства происшествия.