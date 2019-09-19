Археологи в Москве обнаружили белокаменное надгробие первой трети XVIII века

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Археологи обнаружили на Остоженке в Москве белокаменную могильную плиту первой трети XVIII века, которая принадлежала чиновнику низшего ранга. Об этом сообщается в четверг на портале мэра и правительства столицы.

"На Остоженке, в сквере неподалеку от Зачатьевского женского монастыря, археологи нашли старинную надгробную плиту. Могильная плита принадлежала подьячему Дмитрию Спиридонову, который, скорее всего, жил на Остоженке. Предполагается, что она была вмонтирована в стену церкви Воскресения Словущего, которую разобрали в 1935 году. Надгробие, выполненное из белого камня, датируется 1720 годом", - говорится в сообщении.

Подьячими в XVI - начале XVIII веков называли канцелярских служащих, писцов и делопроизводителей в приказах и местных государственных учреждениях. Уточняется, что ширина плиты составляет 39 см, высота - 68 см, толщина каменного блока - 20 см. Надгробие сохранилось целиком, практически без повреждений. Выбитая на нем надпись выполнена вязью, она гласит: "1720-го году марта в 28 день преставился раб Божий ратушской подъячей Дмитрий Иванов сын Спиридонова жития его 41 год и погребен под сим знаком марта в 30 день". Находка передана Зачатьевскому женскому монастырю, предполагается, что ее выставят в музее обители.

"Церковь Воскресения Словущего на Остоженке была возведена предположительно в XVII веке. Это был приписной храм, то есть построенный за оградой монастыря, там совершались обряды крещения и венчания. Он был разобран в 1935 году во время строительства первой линии столичного метрополитена", - приводятся в сообщении слова главы Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Как отмечается в сообщении, в столице находят множество белокаменных надгробий. Например, в 2018 году на месте старинного храма в Малом Златоустинском переулке нашли 23 надгробия XVI века. Это говорит о том, что их могли себе позволить представители практически всех сословий - от князей и дворян до простых горожан.