Депутаты Мосгордумы утвердили 16 профильных комиссий столичного парламента

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы утвердили структуру столичного парламента, определены 16 профильных комиссий. Об этом сообщил в среду председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Принят проект постановления о структуре Московской городской думы", - сказал он.

Как сообщил в ходе заседания депутат Мосгордумы Степан Орлов, в региональном парламенте будут работать 16 комиссий. Они являются постоянными структурными подразделениями и образуются постановлением на срок полномочий депутатов думы очередного созыва.

"Депутаты входят в состав комиссий и рабочих групп на основе своего волеизъявления. Депутат думы может входить в состав не более трех комиссий, не считая комиссии по организации работы думы и комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мосгордумы", - уточнил Орлов.

Он добавил, что структурными подразделениями думы, кроме комиссий, являются и рабочие группы, которые образуются для подготовки проектов правовых актов и иных вопросов, относящихся к ведению городского парламента. Рабочие группы образуются и упраздняются протокольными решениями Мосгордумы.

Комиссии парламента Москвы

По словам Орлова, в городском парламенте будут работать следующие комиссии: по безопасности, спорту и молодежной политике, по городскому хозяйству и жилищной политике, по государственному строительству и местному самоуправлению, по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, по делам общественных объединений и религиозных организаций, по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.

Также образуются комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья, по культуре и массовым коммуникациям, по межпарламентскому сотрудничеству, по науке и промышленности, по образованию, по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям. Кроме того, в парламенте будут работать комиссии по экологической политике и по экономической и социальной политике. Также в числе образованных комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Мосгордумы, и по организации работы думы.

О выборах

Выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоялись 8 сентября. Московская городская избирательная комиссия признала их состоявшимися и действительными - в столичный парламент избрано 45 депутатов. На первом заседании столичного парламента депутаты также утверждают структуру думы: определяют количество комиссий, избирают председателей комиссий и заместителей.