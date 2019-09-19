Движение ограничат в Москве 20-24 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Некоторые улицы в Москве перекроют с 20 по 24 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света". Об этом говорится в сообщении информационного центра столичного департамента транспорта.

С 20 по 24 сентября с 17:00 до 23:00 для проезда будет закрыта улица Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда; 20, 21, 22 и 24 сентября с 18:00 до 23:00 закроют участок Крылатской улицы и разворот под Крылатским мостом; 20, 21, 22 и 24 сентября с 21:30 до 23:00 будет ограничено движение по улицам Крылатская и Ярцевская. С 20 по 24 сентября с 18:00 до 23:00 для проезда будет закрыт участок улицы 1-я Останкинская.

Кроме того, 20, 21, 22 и 24 сентября с 15:00 до 23:00 закроют улицу Маши Порываевой и участок проспекта Академика Сахарова между улицами Садовая-Спасская и Маши Порываевой.

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также парк Горького.

В этом году фестиваль пройдет на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.