Водителям в Москве посоветовали пересесть на городской транспорт из-за гололедицы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы призвали водителей отказаться от использования личных автомобилей в четверг вечером из-за гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"По сообщению МЧС, сегодня вечером в Москве ожидаются первые минусовые температуры, от -1 до -3 градусов. При такой температуре на дорогах может образоваться гололедица. Центр организации дорожного движения призывает водителей отказаться от использования личных автомобилей в ночное время при передвижении по городу и пользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия продержатся в городе до выходных. Непогода может негативно сказаться на дорожной ситуации в городе, поэтому водителям следует быть очень внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию, добавили в пресс-службе.