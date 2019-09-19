Москалькова согласовала переназначение Потяевой на пост омбудсмена Москвы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала назначение уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой на новый срок. Об этом в четверг сообщается на сайте федерального омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала назначение Татьяны Потяевой на пост уполномоченного по правам человека в Москве", - говорится в сообщении.

В ходе беседы уполномоченные также обсудили ситуацию с защитой прав москвичей, в том числе вопросы реновации, жилищной сферы и соблюдение прав человека в исправительных учреждениях.

Татьяна Потяева занимает должность уполномоченного по правам человека в Москве с 2014 года.

Московский омбудсмен назначается Мосгордумой на пять лет. Один человек может занимать пост не более двух сроков подряд.