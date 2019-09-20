Более 150 животных появились на свет в Московском зоопарке в теплый сезон

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Свыше 150 детенышей родилось в Московском зоопарке за весенне-летний период 2019 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году, с марта по август, в зоопарке родилось более 150 детенышей. Сейчас наши специалисты тщательно следят за самочувствием и общим состоянием каждого из них", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Одним из первых детенышей, родившихся весной, стал сычуаньский такин (парнокопытное). В первый месяц малыш, получивший имя Аю, не отходил от матери. Сейчас детеныш продолжает расти, его вес составляет 106 килограммов. Размера взрослой особи он достигнет к возрасту двух с половиной лет.

Лидерами по рождаемости среди копытных в этом году стали дагестанские туры. Их группа пополнилась еще десятью детенышами. Все они появились на свет в середине мая, один за другим. У винторогих козлов, соседствующих с дагестанскими турами, родилось шестеро козлят.

Также этой весной потомством обзавелись редкие африканские антилопы дикдик. У пары миниатюрных копытных появился один детеныш. Сейчас малышу уже почти полгода. С наступлением осени вместе со своими сородичами маленький дикдик переехал в теплый вольер в павильоне "Копытные Африки". Также увеличилось семейство сурикатов. Этим летом у самки, стоящей во главе семейной группы, появилось трое детенышей.