Маршруты автобусов в центре Москвы изменятся в дни фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Маршруты наземного транспорта изменятся в период с 20 по 24 сентября в связи с проведением фестиваля "Круг света", сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.

В этот период с 16:40 мск будут ходить автобусы №38 от Рижского вокзала до станции метро "Трубная". С 18:00 автобусы М2, М3, М10, М27, К, № 101, 144 и 904 не будут производить посадку и высадку пассажиров на остановке "Театральная площадь" в обоих направлениях. Остановка "метро "Лубянка" - Политехнический музей" будет закрыта для автобусов М3, М5, М8, М9, М10, М27, Т25, № 38, 101, 144, 158 и 904.

Ранее сообщалось, что несколько улиц в дни фестиваля перекроют для проезда транспорта. С 20 по 24 сентября с 17:00 до 23:00 будет закрыта улица Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда; 20, 21, 22 и 24 сентября с 18:00 до 23:00 закроют участок Крылатской улицы и разворот под Крылатским мостом; 20, 21, 22 и 24 сентября с 21:30 до 23:00 будет ограничено движение по улицам Крылатская и Ярцевская. С 20 по 24 сентября с 18:00 до 23:00 для проезда будет закрыт участок улицы 1-я Останкинская. Также 20, 21, 22 и 24 сентября с 15:00 до 23:00 закроют улицу Маши Порываевой и участок проспекта Академика Сахарова между улицами Садовая-Спасская и Маши Порываевой.

О фестивале

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также парк Горького.

В этом году праздник света пройдет на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.