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Полиция Москвы проверяет факт продажи недействительных туров в Грецию и на Мальдивы

Ущерб составил более 800 тыс. рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту продажи в Москве недействительных туристических путевок в Грецию и на Мальдивы на сумму более 800 тыс. рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В ОМВД России по Таганскому району поступило заявление, в котором женщина сообщила, что еще в июле приобрела туристическую путевку в Грецию через знакомую, у которой уже неоднократно покупала туры, общаясь при этом посредством мессенджера. Однако в момент вылета оказалось, что данная путевка оказалась недействительной. Стоимость путевки составила 111 тыс. 984 рублей", - рассказали в ведомстве.

Кроме этого, как добавили в пресс-службе, с аналогичными заявлениями обратились еще несколько человек. Среди них две женщины, которые также приобрели путевки в Грецию стоимостью 125 тыс. рублей и 180 тыс. рублей, и еще одна, купившая тур на Мальдивы за 392 тыс. рублей. Полиция по данным фактам начала проверку.

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