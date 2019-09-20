ЦБ РФ будет совершать закупки для своих нужд через московский портал поставщиков

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центральный Банк Российской Федерации и департамент города Москвы по конкурентной политике подписали соглашение о сотрудничестве по использованию городского портала поставщиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комплекса экономической политики Москвы.

"Стороны будут взаимодействовать по вопросам развития информационного сотрудничества в сфере осуществления закупок, необходимых для обеспечения функционирования системы Банка России", - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Портал поставщиков создан для автоматизации закупок малого объема. Использование электронной площадки позволяет заказчикам оперативно заключать сделки, полностью упразднив бумажный документооборот, что значительно экономит бюджетные средства. Предполагается, что ресурсы городской системы позволят повысить конкуренцию и экономическую эффективность закупок банка. Посмотреть все процедуры можно, посетив единую витрину закупок этого интернет-ресурса.

Вице-мэр полагает, что сотрудничество станет полезным не только для Банка России как для заказчика, но и для развития самого "портала поставщиков". "Заказчик [ЦБ РФ] сможет получить доступ к расширенному рынку предложений не только от столичных поставщиков, но и от поставщиков всей страны, зарегистрированных на портале. От Центрального банка мы также ждем предложения по возможным доработкам функционала, которые помогут сделать этот цифровой инструмент еще более доступным и удобным", - пояснил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

О портале поставщиков Москвы

Власти Москвы создали электронный портал поставщиков в 2013 году для осуществления закупочных процедур. Малые и средние предприниматели, зарегистрировавшись на портале, могут бесплатно предложить свою продукцию более 8 тыс. государственных заказчиков города Москвы, а также бизнес-сообществу.

Региональные предприниматели также могут участвовать в закупках столицы, не являясь представителями московских компаний, а московские бизнесмены имеют возможность выполнять закупки региональных заказчиков. На портале зарегистрировано порядка 160 тыс. предпринимателей из всех регионов России, из них более 90% - это представители малого бизнеса. Объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 млрд рублей и более 280 тыс. заключенных договоров. В феврале этого года правительство Москвы и банк ВТБ интегрировали "портал поставщиков" и платформу "ВТБ Бизнес-Коннект".