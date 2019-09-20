Источник: активисты SERB пытались сорвать спектакль "Война близко" в Театре.doc

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Активисты скандально известного движения SERB в пятницу попытались сорвать спектакль "Война близко", посвященный осужденному на четыре года колонии за нарушения правил проведения митинга Константину Котову. Они бросили в зрительный зал стаканчики с резко пахнущей жидкостью, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В правоохранительные органы поступило заявление от представителей театра, что неизвестные прошли в зал через пожарный вход и кинули несколько стаканчиков с жидкостью с резким запахом", - сказал собеседник агентства, уточнив, что спектакль не был сорван. По словам источника, сорвать спектакль пытались активисты движения SERB. В театр был вызван наряд полиции для разбирательства.

В спектакле рассказывается, как в город приходит война, что такое химическая атака в Сирии, автор постановки также рассуждает об уголовном деле в отношении Олега Сенцова. Все собранные за билеты деньги передадут семье Константина Котова, говорится в сообщении театра.

После окончания спектакля в театре началась трансляция телемоста Москва-Киев с Олегом Сенцовым и Александром Кольченко, осужденными в России и освобожденными в рамках недавнего обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

Активисты движения SERB являются участниками многих скандальных акций в Москве. В декабре 2017 года один из них облил неизвестной жидкостью экспонаты фотовыставки Стерджеса "Без смущения 2.0", работавшей в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, в конце августа этого года участники движения ворвались в Театр.doc и попытались сорвать спектакль "Выйти из шкафа".