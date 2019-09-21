Первый московский "Экофест" начался в Парке Горького в поддержку акции "Сохраним лес"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Первый московский экологический фестиваль начался в субботу в Парке Горького в поддержку всероссийской кампании "Сохраним лес", во время которой по всей стране планируют высадить 30 млн деревьев.

"Это замечательная акция, которая направлена на лесовосстановление. Мы планируем в рамках этой акции посадить порядка 30 млн деревьев. Это ответ на те лесные пожары, которые случились этим летом. Очень важно, что случившееся на оставило людей равнодушными, породило новую волну, которая направлена на то, чтобы залечить рану, нанесенную природе, и через посадку деревьев поучаствовать в национальном проекте "Экология", - сказал журналистам первый заместитель главы Минприроды России Денис Храмов.

В Москве в этот день также высадят деревья и кустарники: 19 деревьев (березы, клены, сосны и ель) и 164 кустарника (спирея, сирень, вишня войлочная и лох серебристый) появятся на Нижегородской улице. В акции планируют принять участие и звезды российской эстрады.

Участвующие в акции молодые люди собрались также на штурм новых идей, которые могут найти воплощение в национальном проекте "Экология".

"Даю вам честное слово, мы очень внимательно отнесемся ко всем вашим замечательным идеям, которые сегодня родятся. Национальный проект - это не какая-то скрижаль, которая устоялась и теперь будет все время стоять. Это постоянно меняющаяся ткань, поэтому мы очень сильно рассчитываем на вашу помощь в реализации национального проекта", - обратился Храмов к молодым гостям.

О программе фестиваля

Организаторы фестиваля приглашают всех неравнодушных к природе и экологии москвичей и гостей столицы в Парк Горького, праздник продлится до вечера. Посетителям будет предложено принять участие в экологических мастер-классах от "Мосприроды" Департамента природопользования Москвы, лекториях, кинопоказах, ярмарке экопродукции, экологических квестах. Маленьких гостей фестиваля ждут игры экологической направленности.

Все желающие могут провести замеры качества воды, воздуха и радиационного фона на экологическом посту. Также можно будет посмотреть экологическую технику, которую используют в своей работе департамент природопользования Москвы и ознакомиться с передвижной лабораторией Мосэкомониторинга.

Спортивная зона фестиваля предполагает проведение экологического забега и заездов на экологически чистых видах транспорта. На площадке также можно будет потренироваться в скандинавской ходьбе. Восстановить силы после занятий на свежем воздухе гостям предложат экологически чистыми продуктами.

Кульминацией фестиваля станет большая концертная программа вечером с участием звезд отечественной эстрады, которые поддерживают лесовосстановление после крупных лесных пожаров в Сибири.

"Сохраним лес"

Всероссийская акция по восстановлению леса после пожаров началась 14 сентября, к 31 октября планируется высадить не менее 30 млн деревьев.

Присоединиться к акции могут все желающие. На ее официальном сайте есть интерактивная карта, на которой отмечены точки с местами высадки саженцев и информацией о дате, времени, а также контактами координатора. Весь инвентарь выдается организаторами на месте. Всего акция охватит 80 регионов.

Главная цель акции - к 2024 году увеличить площадь лесовосстановления и лесоразведения, чтобы она была равна площади вырубленных и уничтоженных пожарами лесов - прописана в нацпроекте "Экология". За это время на сохранение лесов потратят более 150 млрд рублей. Сейчас леса восстанавливаются только на 62%, через пять лет этот показатель должен составлять 100%.