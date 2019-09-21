Горячая линия по вопросам осеннего призыва заработает в Москве 1 октября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Горячая линия по вопросам очередной призывной кампании откроется в Москве 1 октября, сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"1 октября в столице заработает горячая линия по вопросам призывной кампании. Задать вопросы специалистам можно будет по телефону: +7 (495) 679-19-26", - говорится в сообщении.

Уточняется, что очередной призыв граждан на военную службу начинается 1 октября. Для призывников, отправляющихся к месту несения службы, организуют торжественные проводы, культурные мероприятия и встречи с ветеранами.

В сообщении отмечается, что в столичных центрах госуслуг можно встать на воинский учет и сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства, внести изменения в документы воинского учета при смене семейного положения, места работы или должности, а также фамилии, имени или отчества. Услуги предоставляются вне зависимости от места жительства в Москве.