Более 500 человек пробежали "Кросс нации" в центре Москвы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 500 человек в субботу стали участниками Всероссийского забега "Кросс нации" в парке "Красная Пресня" в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС замдиректора Центра физической культуры и спорта Центрального административного округа Игорь Степанов.

"Сегодня проходит Всероссийский легкоатлетический забег "Кросс нации", мы в рамках мероприятия еще принимали у ребят нормативы ГТО по тем дистанциям, которые совпадают, например, на 1 км. То есть, можно было просто бежать, а можно было параллельно выполнить нормативы. Регистрация началась в 10:00, а первый забег - для самых маленьких, категория до 8 лет, дистанция 500 м - в полдень. Забеги проходили где-то до 16:00, в мероприятии приняли участие 518 человек", - сказал он. Степанов уточнил, что участники бежали кросс на дистанцию 500 м, 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км или 5 км.

Массовые забеги прошли также в парке Олимпийской деревни на западе Москвы. Как сообщила ТАСС начальник отдела спортивно-массовой работы и внедрения комплекса ГТО Центра физкультуры и спорта ЗАО Татьяна Бекова, участниками там стали около 1,5 тыс. человек. Для них было организовано 16 дистанций для представителей всех возрастных категорий, последний стартовал в 15:45.

"Кросс нации" прошел в субботу и в Зеленограде. Как уточнили ТАСС в Центре физкультуры и спорта Зеленограда, на дистанции вышли около 800 человек, а для зрителей работала полевая кухня. "Состоялось пять забегов в период с 10:00 до 13:30 на разные дистанции: 1, 2, 3, 5 и 10 км. Соорганизаторами выступили ДОСААФ России и МЧС, была организована выставка авто- и мототехники, была открыта до просмотра пожарная машина, гости спортивного праздника могли примерить форму спасателей. Также состоялись показательные выступления на радиоуправляемых вертолетах, по сборке и разбору оружия", - сказал собеседник агентства.

Забеги и сдача нормативов ГТО прошли в субботу также на северо-востоке города в сквере по Олонецкому проезду, на территории спортивно-оздоровительной базы "Лесная" в Троицке, в лесопарковой зоне спортивной школы олимпийского резерва № 1.

Забег "Кросс нации" проводят в России с 2004 года, его цель - популяризация здорового образа жизни. Участвовать в нем могут как профессиональные спортсмены, так и любители разного уровня подготовки.