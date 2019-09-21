Московский Arbat Hall стал ареной битвы видеохудожников в рамках фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Видеохудожники со всего мира в субботу вечером соревновались в московском Arbat Hall на конкурсе аудиовизуальных представлений в рамках Московского международного фестиваля "Круг света".

"В этом году "Арт Вижн" собрал в Москве сильнейшие команды профессионалов в видеомэппинге и виджеинге из 35 стран. Сегодня мы проводим одну из трех номинаций конкурса "Арт Вижн" - "Виджеинг" - живой баттл мастеров виджеинга", - сказали организаторы перед началом соревнований.

Виджеинг - художественное представление, которое создается в онлайн-режиме и сопровождается сменой изображений под музыку. Предметом состязания в этом году стали аудиовизуальные геометрические образы, на экранах можно было увидеть фасады зданий, животных, схемы и необычные объемные фигуры. Один из конкурсантов в своем выступлении затронул тему лесных пожаров в бассейне Амазонки.

За музыкальное сопровождение отвечал известный диджей Kirill Boske.

Международный фестиваль "Круг света" проводят в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.