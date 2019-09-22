Артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения Таллина прошел в Москве

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Салют в ознаменование 75-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков прошел в Москве на Поклонной горе, сообщает в воскресенье Западный военный округ.

"В Москве в воскресенье праздничным салютом отметили 75-ю годовщину освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году", - говорится в сообщении.

Всего в небо было запущено более 50 видов фейерверков, диаметры куполов разрывов которых превышали 300 метров. Как уточнили в пресс-службе, звуковое сопровождение "обеспечила батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны".

Ранее Минобороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел "Таллинская освободительная...", в котором опубликованы уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Он открыт к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в министерстве.

Таллин был освобожден в сентябре 1944 года. Салют в ознаменование этого события в тот год прошел 22 сентября. В операции по освобождению участвовали войска Ленинградского фронта, а также авиация дальнего действия, силы 13-й воздушной армии, 8-й армии, силы Балтийского флота и другие.