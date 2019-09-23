Агрегаторы такси должны будут предоставлять личные данные водителей столичным властям

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы обязали агрегаторы такси предоставлять личные данные водителей. Об этом в понедельник сообщается в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter.

"Все легальные участники рынка таксомоторных перевозок Москвы заинтересованы в его развитии, что возможно только если поездки будут безопасными для москвичей. Передача данных о водителе такси - давно сформировавшаяся практика во многих странах", - говорится в сообщении.

Как отметили в московском департаменте транспорта, все легальные службы заказа такси, в том числе и онлайн-агрегаторы, обладают такими сведениями и могут предоставить их в городские информационные системы.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что данное постановление подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным 10 сентября. Согласно изданию, кроме информации о личных данных водителей, необходимо также предоставить сведения о полисах ОСАГО. Такие меры повысят уровень безопасности поездок.

С 2017 года сервисы по заказу такси должны были передавать данные о местонахождении автомобиля, а также номера разрешений на перевозку.