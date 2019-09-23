Собянин заявил, что строительство станции БКЛ "Лефортово" близится к завершению

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход строительства станции "Лефортово" Большой кольцевой линии Московского метрополитена, отметив, что работы близятся к завершению.

"Строительство станции "Лефортово" в основном завершено, идут отделочные работы", - сказал он в ходе осмотра, добавив, что предстоит еще монтаж и отладка оборудования, что займет некоторое время.

"Но в целом ждать начала движения поездов осталось недолго. На первых порах из "Лефортово" можно будет без пересадки доехать до "Некрасовки". А в дальнейшем мы замкнем Большое кольцо, и со станции "Лефортово" будет удобно добираться практически в любую точку города", - уточнил Собянин.

Строительство участка БКЛ от станции "Авиамоторная" до станции "Савеловская" было начато в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 км с пятью станциями: "Лефортово", "Рубцовская", "Стромынка", "Ржевская", "Шереметьевская" и соединительной веткой в депо "Нижегородское" (1,9 км).

Строительство участка ведется в три этапа. Работы на первом участке "Авиамоторная - Лефортово" длиной 2,7 км (одна станция) планируется завершить в 2019 году. Первоначально после запуска по нему будут ходить поезда Некрасовской линии метро. Участок "Лефортово - Рубцовская" длиной 1 км (одна станция) - в 2020 году. Участок "Рубцовская - Савеловская" длиной 7,2 км (три станции) - в 2021-2022 годах.

О станции "Лефортово"

Будущая станция "Лефортово" расположена в одноименном районе, в сквере у кинотеатра "Спутник". Станция строится с одним вестибюлем, с выходами к Солдатской и Наличной улицам. Для маломобильных пассажиров на ней установят три лифта.

При отделке станции используют белый мрамор, светло-серый гранит и алюминиевые панели. Стены вестибюля украсит черно-белое декоративное панно с изображением здания дворца, отражающееся в водной глади реки Яузы. Первому владельцу дворца - Францу Лефорту - посвятят художественную композицию в кассовом зале.

Также с августа этого года около станции проводится благоустройство прилегающей территории, которое планируется завершить в декабре. В рамках озеленения уложат 15,2 тыс. кв. м газонов, создадут 1,4 тыс. кв. м цветников, высадят 240 деревьев и 1522 кустарника.

Площади и аллеи замостят гранитом. Для пешеходов обустроят удобные дорожки, установят 253 малые архитектурные формы. Для велосипедистов появятся велодорожки.