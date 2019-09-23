Удаленные авторские граффити в Москве могут быть восстановлены

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Несколько закрашенных авторских граффити на фасадах домов в Москве могут вернуться на свои места, поскольку их удаление не было связано с новыми правилами нанесения таких изображений, сообщил ТАСС руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Иван Шубин.

"Наш департамент сейчас занимается удалением незаконных граффити, мы удалили многие рисунки, которые содержали рекламу или были не приемлемы для города, не соответствовали новым правилам. Но те, о которых вы говорите, были удалены в рамках ремонтных работ. Есть большая вероятность, что эти рисунки будут восстановлены", - сказал он.

Шубин пояснил, что речь идет, в частности, о таких граффити, как портрет Станиславского на Бауманской или абстрактный пейзаж на улице Гиляровского. "Мы не возражаем против красивых работ, которые имеют художественную ценность. Портрет Станиславского был удален не в рамках новых правил нанесения граффити, а в ходе работ по капитальному ремонту - на стене уже штукатурка отходила, это просто некрасиво. Вы обратили внимание именно на этот фасад, потому что на нем был портрет, но не обратили внимание на соседний фасад, который тоже отремонтировали, потому что там осыпалась штукатурка. Под портретом была такая же штукатурка, ее тоже надо обновлять", - сказал он.

При этом по его словам, для возвращения удаленных авторских граффити на стены в соответствии с новыми правилами их нужно будет согласовать с художественным советом. Также необходимо, чтобы по истечении определенного срока, когда граффити начнут разрушаться, нашлось лицо или организация, которая бы занялась его восстановлением.

"Инициатор нанесения изображения должен брать на себя и обязанности по его содержанию - это может быть владелец фасада, заказчик - не обязательно художник, это может быть компания, которая хочет художественное граффити. У нас достаточно агрессивная природная среда, требуется обновление. Обидно смотреть на хорошо сделанные вещи, когда их оставляют без должного содержания, и они начинают разваливаться", - сказал он.

Удаление граффити

10 сентября сообщалось, что на улице Гиляровского в столице проводится работа по закрашиванию граффити с изображением абстрактного пейзажа, созданного художником Nootk на стене дома 10, строение 3 в рамках фестиваля "Лучший город Земли". В префектуре ЦАО ТАСС сообщили, что рисунок закрашивают из-за несоответствия новым правилам нанесения граффити. Там пояснили, что, согласно постановлению правительства, не соответствующие новым правилам граффити должны быть удалены, а в случае соответствия инициатор нанесения или собственник здания должен подать заявку в департамент ЖКХ для сохранения изображения.

Впоследствии телеграм-канал "Московские новости" также сообщал об удалении с фасадов граффити в виде портрета режиссера Станиславского у метро Бауманская и работы "Послание" на улице Рождественка.

Постановление о нанесении граффити

Постановление об утверждении правил нанесения граффити на здания в столице правительство Москвы выпустило 16 июля 2019 года. Ранее таких правил не было.

Согласно нормам, рисунки должны быть посвящены выдающимся личностям, историческим событиям, науке, искусству или спорту. Они не должны содержать призывы к насилию и жестокости, потреблению наркотиков, порочить чью-то честь или достоинство, отражать информацию рекламного или порнографического характера.

Дизайн-проекты граффити будут согласовывать территориальные органы управления, департамент СМИ и рекламы, департамент культуры, департамент культурного наследия, департамент ЖКХ, комитет по архитектуре и градостроительству, департамент городского имущества. Госжилинспекция будет принимать работы.