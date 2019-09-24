Электробусы в Москве ежедневно перевозят более 100 тыс. человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток электробусов превысил 100 тыс. человек в сутки. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Ежедневное число пассажиров электробусов превысило 100 тыс. Инновационный транспорт курсирует на 14 направлениях на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре столицы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня в Москве работают 206 таких машин, а парк на улице Бочкова филиала "Северо-Восточный" полностью перешел на обслуживание электробусами. Новый транспорт оборудован всем необходимым для комфортного и безопасного проезда пассажиров, а также соответствует самым высоким экологическим стандартам.

Как отметил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин, столица изучила опыт города Хельсинки и оснастила электробусы дополнительным отоплением - оно включается во время сильных холодов. "Бесплатный Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств и информационные медиаэкраны - все это помогает преодолеть расстояние из пункта А в пункт Б с интересом и пользой", - написал Собянин.

Электробусы и зарядные станции в Москву поставляют российские производители - "КамАЗ" и ГАЗ. Поставщики отвечают за полную функциональность транспорта и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Столичный электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда всех пассажиров, в том числе маломобильных. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.