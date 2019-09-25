Выставка "Дорогами дружбы" к юбилею образования КНР открылась в Москве

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия выставки "Дорогами дружбы", приуроченной к празднованию юбилея образования Китайской Народной Республики, состоялась в среду вечером в Музее современной истории России в Москве. Экспозиция состоит из более чем 300 предметов и рассказывает об истории Китая XX века.

"Большая часть экспонатов, которые здесь представлены, не находятся в постоянном доступе в экспозиции, потому что эти вещи боятся солнечного света, многие из них являются крупногабаритными, и музей не может их демонстрировать в постоянном режиме. Многие существуют вообще в единственном экземпляре, и их уникальность не нуждается в доказательствах, потому что самые яркие из них были привезены в Советский Союз "великим кормчим" Мао Цзэдуном во время его двух визитов в 1949 и 1957 годах", - сказала генеральный директор музея Ирина Великанова.

Так, среди экспонатов - работа "Ветки бамбука" Ци Байши и композиция "Панорама парка Бэйхай", подаренные советскому народу к 40-летию Октябрьской революции, визитная карточка китайского революционера Сунь Ятсена. Директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов отметил, что в Музее революции (теперь - Музей современной истории России) в 1929 году проходила масштабная выставка "Революционный Китай".

"То есть у нас еще и хорошая историческая традиция проводить здесь подобного рода выставки. Китайская Народная Республика является нашим стратегическим партнером и другом на протяжении многих десятилетий, и, конечно, мы не могли пройти мимо знаменательной даты - 70-летие образования КНР", - добавил он.

Второй секретарь посольства КНР в РФ Ван Жуй отметила, что выставка будет способствовать культурному обмену между странами и укреплению дружбы народов.

О коллекции музея

В фондах Музея современной истории России насчитывается более 7 тыс. документальных и вещевых памятников, связанных с новейшей историей Китая, а также с развитием отношений между двумя странами в этот период.

На выставке "Дорогами дружбы" представлены более 300 наиболее значимых документов, фотографий, вещевых памятников и произведений искусства из собрания музея. Выставка, которая будет открыта до 27 октября включительно, создана при поддержке Российского исторического общества и фонда "История Отечества".

Формирование коллекций, отражающих борьбу Китая за национальную независимость от иностранного присутствия крупных капиталистических держав в экономике, торговле и т. д., началось в первые годы существования музея. Эти коллекции включают в себя собрание нумизматики, китайского политического плаката 1920-1930 годов, фотографий и негативов.