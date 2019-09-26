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Переменная облачность и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 1 градуса

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 1 градуса. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус двух градусов.

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Россия
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