Фотовыставка в честь пятилетия Wi-Fi в метро открылась на станции "Выставочная" в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка в честь пятилетия публичного бесплатного Wi-Fi-пространства в метро открылась на станции "Выставочная" в Москве. Фотографии демонстрируют процесс строительства и развития первой в мире высокоскоростной сети Wi-Fi в подвижном составе, сообщил ТАСС гендиректор компании-оператора сети интернет в столичной подземке "Максимателеком" Борис Вольпе.

На выставке посетители узнают, как сигнал с базовых станций в тоннеле передается в поезд, что такое плавниковые антенны, как Wi-Fi в метро обеспечивает пассажиров сотовой связью, где в вагонах установлены точки доступа, кто включает Wi-Fi, как проводится диагностика сети и многое другое.

"Это первая фотовыставка, рассказывающая о цифровизации московского метро. За пять лет работы сеть Wi-Fi в подземке стала одним из самых популярных бесплатных сервисов в столице и продолжает стремительно развиваться", - сказал Вольпе, отметив, что фотовыставка продолжит работу до 8 октября включительно.

"Максимателеком" - первая в мире компания, создавшая и запустившая бесплатную высокоскоростную сеть Wi-Fi в подвижном составе метрополитена. В настоящее время он охватил все линии метро. Ежедневно к сети совершается более 2 млн подключений. Объем интернет-трафика в сутки составляет порядка 150 терабайт.