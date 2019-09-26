РГГУ откроет историко-культурный мультимедийный центр имени Кнорозова в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) откроет в Москве историко-культурный мультимедийный центр имени Юрия Кнорозова - советского и российского этнографа, лингвиста и историка, который первым дешифровал письменность майя. Об этом в четверг сообщил ректор вуза Александр Безбородов.

"Историко-архивный институт РГГУ развивается, мы собираемся серьезно продвигаться вперед по этому направлению. Все документы практически уже подписаны, здесь, на Никольской улице, планируем открыть историко-культурный мультимедийный центр имени Кнорозова", - сказал Безбородов на презентации книги-биографии Кнорозова.

По его словам, новый центр позволит внести серьезный вклад в развитие латиноамериканистики в России.

Кроме того, РГГУ намерен учредить несколько стипендий для студентов имени Кнорозова. "Все материалы мы тоже уже согласовали с нашими финансистами, дело это предрешенное", - пояснил Безбородов.

В четверг в РГГУ прошла презентация первой биографии Кнорозова "Последний гений XX века. Юрий Кнорозов: судьба ученого", которую подготовила его ученица, руководитель учебно-научного Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова Галина Ершова.

Юрий Кнорозов - один из самых известных российских ученых в мире. В 1952 году он первым смог дешифровать иероглифическую письменность майя. В Мексике Кнорозову установили два памятника: в Канкуне и Мериде, столице мексиканского штата Юкатан, основанной испанским конкистадором Франсиско де Монтехо в 1542 году на развалинах большого поселения майя.