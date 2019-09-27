Облачная погода и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс трех градусов.

Ветер западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 6-11 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.