Пониженное атмосферное давление прогнозируется с 28 сентября по 3 октября в Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Атмосферное давление начнет понижаться в Москве с 28 сентября, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"К нам приходит циклон, он будет обширным, потому пониженное давление продержится несколько дней <...> Падать оно начнет в субботу [28 сентября] плавно, во вторник [1 октября] достигнет минимума и сразу же во вторник начнет расти. И, по крайней мере, до четверга оно [давление] будет ниже нормы", - сказала она.

Макарова отметила, что рекордной отметки давления может достичь 1 октября - 732 мм рт. столба. Рекордно низкое на данный момент атмосферное давление на эту дату было зафиксировано в 1954 году - 733,5 мм ртутного столба. Нормой атмосферного давления является показатель 748 мм рт. столба.