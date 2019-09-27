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Все здания Москвы подключили к отоплению

Подключение к теплу проводилось в соответствии с графиком в течение пяти дней, сообщили в пресс-службе ПАО "МОЭК"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Все здания Москвы, включая административные и торговые помещения, подключены к отоплению. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ПАО "МОЭК".

"ПАО "МОЭК" в соответствии с графиком в полном объеме завершило все мероприятия по подаче тепла для всех объектов Москвы. По состоянию на 16:00 27 сентября теплом обеспечены более 33,3 тыс. жилых зданий, свыше 7,8 тыс. социальных объектов и более 29,1 тыс. прочих зданий (торговые помещения, офисы и др.)", - говорится в сообщении.

Работы велись с 23 сентября. Подключение к теплу проводилось в соответствии с графиком в течение пяти дней.

"Профильные подразделения ПАО "МОЭК" провели работы по обеспечению теплом объектов Москвы в штатном режиме, сбоев в работе оборудования не было. В ряде случаев отвечающим за эксплуатацию внутридомовых сетей непосредственно в зданиях и жилых домах эксплуатирующим организациям (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и т. д.) потребовалось время для наладки внутридомовых систем", - отметила пресс-служба.

Около 13,7 тыс. человек обратились по вопросам подачи тепла на горячую линию МОЭК
Пик звонков пришелся на 23-25 сентября
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