{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Празднование 100-летия ВГИКа открылось документальным фильмом Меньшова о юбилее вуза

В ленте использованы интервью с выпускниками вуза, которые стали мастерами экрана, а также отрывки из студенческих работ будущих киноклассиков

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Руководитель мастерской, кинорежиссер Владимир Меньшов и его ученики Игорь Горбачев и Станислав Светлов представили документальную киноработу к столетию вуза "ВГИК 100". Премьера прошла на торжественном вечере, приуроченном к празднованию юбилея вуза, передает корреспондент ТАСС.

"Начинаем с показа фильма, посвященного столетию, созданного Владимиром Меньшовым и студентами. Конечно, будут официальные моменты, приехали послы из разных стран, будут поздравления, потому что ВГИК обучил студентов из многих стран. Наши студенты также подготовили свои номера", - сказал ТАСС ректор вуза Владимир Малышев.

Он также отметил, что вуз уже почти месяц живет во втором столетии. "Я бы даже не сказал, что мы чувствуем какой-то праздник. Когда вспоминаешь, что у тебя полжизни связано со ВГИКом - это такое тихое удовлетворение, но больше от того, что ВГИК не постарел, паутиной не покрылся, а современный институт со своими инновациями, но отрадно, что традиции - это для нас свято. Я с удовлетворением ощущаю, что, слава богу, можно потихоньку забывать о столетии, мы уже почти месяц живем во втором столетии и надо двигаться дальше", - добавил он.

Перед показом фильма заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко огласил приветствие министра культуры РФ Владимира Мединского. "Появившись в переломное для страны время, ВГИК проделал впечатляющий путь и поистине стал одним из ее культурных брендов. В его стенах работали и продолжают трудиться талантливые педагоги, блестящие профессионалы, которые создали, бережно хранят и развивают традиции отечественной киношколы", - говорится в приветствии.

В фильме "ВГИК 100" собраны воспоминания выпускников, фрагменты репетиций, показов, вступительных экзаменов, прослушиваний, встреч мастеров со своими учениками, а также представлены документы, в том числе учетные карточки, студенческие билеты и зачетки студентов, которые в будущем составили славу отечественного кино. В ленте также использованы интервью с выпускниками ВГИКа, а ныне выдающимися мастерами экрана, отрывки из студенческих работ будущих киноклассиков.

Зал встретил фильм аплодисментами, все встали в знак уважения к вузу. "Я очень легкомысленно в свое время согласился снять этот фильм, думал, что это будет легкая прогулка, а оказалось, что это марафонская дистанция, которую мы едва преодолели к 1 сентября. Спасибо за теплый прием", - сказал со сцены Владимир Меньшов.

О вузе

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования. Среди мастеров - Владимир Меньшов, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Карен Шахназаров, Алексей Учитель. В вузе учились Сергей Бондарчук, Андрей Кончаловский, Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов и многие другие.

В апреле 2013 года президент России Владимир Путин присвоил ВГИК статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российский Федерации.

Теги
Меньшов, Владимир Валентинович
Долина МГУ получила статус технопарка Москвы
Новый статус позволит инновационно-технологическому центру получать налоговые льготы и субсидии на развитие инфраструктуры
Читать полностью