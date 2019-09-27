Празднование 100-летия ВГИКа открылось документальным фильмом Меньшова о юбилее вуза

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Руководитель мастерской, кинорежиссер Владимир Меньшов и его ученики Игорь Горбачев и Станислав Светлов представили документальную киноработу к столетию вуза "ВГИК 100". Премьера прошла на торжественном вечере, приуроченном к празднованию юбилея вуза, передает корреспондент ТАСС.

"Начинаем с показа фильма, посвященного столетию, созданного Владимиром Меньшовым и студентами. Конечно, будут официальные моменты, приехали послы из разных стран, будут поздравления, потому что ВГИК обучил студентов из многих стран. Наши студенты также подготовили свои номера", - сказал ТАСС ректор вуза Владимир Малышев.

Он также отметил, что вуз уже почти месяц живет во втором столетии. "Я бы даже не сказал, что мы чувствуем какой-то праздник. Когда вспоминаешь, что у тебя полжизни связано со ВГИКом - это такое тихое удовлетворение, но больше от того, что ВГИК не постарел, паутиной не покрылся, а современный институт со своими инновациями, но отрадно, что традиции - это для нас свято. Я с удовлетворением ощущаю, что, слава богу, можно потихоньку забывать о столетии, мы уже почти месяц живем во втором столетии и надо двигаться дальше", - добавил он.

Перед показом фильма заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко огласил приветствие министра культуры РФ Владимира Мединского. "Появившись в переломное для страны время, ВГИК проделал впечатляющий путь и поистине стал одним из ее культурных брендов. В его стенах работали и продолжают трудиться талантливые педагоги, блестящие профессионалы, которые создали, бережно хранят и развивают традиции отечественной киношколы", - говорится в приветствии.

В фильме "ВГИК 100" собраны воспоминания выпускников, фрагменты репетиций, показов, вступительных экзаменов, прослушиваний, встреч мастеров со своими учениками, а также представлены документы, в том числе учетные карточки, студенческие билеты и зачетки студентов, которые в будущем составили славу отечественного кино. В ленте также использованы интервью с выпускниками ВГИКа, а ныне выдающимися мастерами экрана, отрывки из студенческих работ будущих киноклассиков.

Зал встретил фильм аплодисментами, все встали в знак уважения к вузу. "Я очень легкомысленно в свое время согласился снять этот фильм, думал, что это будет легкая прогулка, а оказалось, что это марафонская дистанция, которую мы едва преодолели к 1 сентября. Спасибо за теплый прием", - сказал со сцены Владимир Меньшов.

О вузе

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования. Среди мастеров - Владимир Меньшов, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Карен Шахназаров, Алексей Учитель. В вузе учились Сергей Бондарчук, Андрей Кончаловский, Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Леонид Гайдай, Эльдар Рязанов и многие другие.

В апреле 2013 года президент России Владимир Путин присвоил ВГИК статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российский Федерации.