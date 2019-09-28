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Переменная облачность и до 12 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Осадков синоптики не прогнозируют

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 12 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 10-12 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс пяти градусов. Осадков в столице и Московской области не ожидается.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 8-13 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс двух градусов.

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