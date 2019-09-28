Более 700 общественных пространств благоустроили в Москве за девять лет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы в период с 2011 года провели благоустройство более 700 общественных пространств - городских парков, скверов, рекреационных зон. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В этом году в столице уже благоустроили 139 парков, зеленых зон и водных объектов. Всего за девять лет в городе появилось более 700 общественных пространств. К концу 2019-го будет насчитываться уже более 730 благоустроенных территорий общей площадью более 16,2 тыс. гектаров", - говорится в сообщении.

Заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что всего в рамках программы "Мой район" в текущем году будет благоустроена 161 территория. Больше всего благоустроенных территорий находится на юге столицы - в 2019 году здесь привели в порядок 20 парков и четыре водных объекта. На втором месте - Западный округ, где благоустроены 17 зеленых зон и один пруд. Третье место делят Юго-Восточный и Северо-Западный округа, где сдано по 14 объектов.

"Эксперты провели сравнительный анализ Москвы и 11 мегаполисов по всему миру, включая Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Сеул и Сан-Паулу. Согласно результатам, Москва сейчас занимает лидирующее место по площади парков на человека. Сегодня около 90% москвичей имеют доступ к таким территориям в шаговой доступности", - отметил Бирюков.