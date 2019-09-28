{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение трамваев будет ограничено на юго-западе Москвы из-за ремонта

Они не будут курсировать между станцией метро "Университет" и улицей Ивана Бабушкина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Трамваи не будут ходить между метро "Университет" и улицей Ивана Бабушкина на юго-западе Москвы с 29 сентября из-за ремонта путей. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"На юго-западе начинается ремонт путей на Ломоносовском проспекте, в связи с чем трамваи не будут ходить между станцией метро "Университет" и улицей Ивана Бабушкина", - говорится в сообщении.

Кроме того, на северо-западе Москвы 28 и 29 сентября трамваи №15, 30, 31 не будут ходить по Авиационной улице. Вместо них можно воспользоваться автобусом №015 или троллейбусом №70. С 28 сентября некоторые автобусы и электробусы на севере Москвы изменят маршрут: теперь они будут заезжать на обновленную площадь Савеловского вокзала. На юге столицы с 29 сентября восстанавливается движение трамваев по улице Вавилова между Черемушкинским рынком и Серпуховским Валом.

Отмечается, что в некоторых районах Москвы появятся новые остановки и будут переименованы старые, кроме того, многие остановки перейдут в режим работы "по требованию".

Теги
Россия
Власти Москвы проведут 28 сентября "большую мойку" дорог
Работы будут проводить более 650 единиц техники
Читать полностью