Пешеходный переход от "Театральной" на Никольскую улицу откроют в Москве в конце года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пешеходный переход между станциями Московского метро "Театральная" и "Площадь Революции" с выходом на улицу Никольская откроют после реконструкции в конце текущего года. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы несколько лет пытались найти техническое решение по реконструкции этого перехода. Надеюсь, к концу года закончим работы, и он заработает для пассажиров . Для нас будет приятно, что мы завершим этот долгострой начала двухтысячных годов", - сказал он.

Переход от станции метро "Театральная" на площади Революции до Никольской улицы построили в 1964 году, он закрыт с начала 2000-х годов. Это самый короткий путь от станции метро "Театральная" до Никольской улицы. Длина перехода составляет 93,5 м, средняя ширина прохожей части - 6 м, общая площадь сооружения - 5,5 тыс. кв. м.

Проект включает в себя реконструкцию существующего пешеходного перехода, оборудование лестниц, а также установку лифта для маломобильных групп населения.

Обновленный переход обеспечит движение непрерывного потока людей, в том числе с ограниченными возможностями. Освещение устроено с использованием антивандальных светильников, а ступени сходов оборудованы автоматизированной системой снегоудаления. В переходе будут установлены охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.