Реконструкция МКАД в Москве завершена на 85%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Программа реконструкции Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), которая предполагает строительство новых дублеров и расширение узких мест, выполнена на 85%. Полностью работы завершатся к 2021 году, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Семь лет назад мы утвердили программу развития МКАД, в первую очередь стояла задача расшить эти узкие клеверные развязки, потому что они были своеобразные тромбом, которые держали другие магистрали и МКАД. Сейчас я могу сказать, что эта программа выполнена на 85%. Сейчас мы занимаемся реконструкцией развязки на Волоколамском шоссе, в районе Капотни и на пересечении с Осташковским шоссе. К 2021 году эти развязки закончим, и можно будет сказать о том, что реконструкция МКАД будет завершена", - сказал он.

Заммэра добавил, что в Москве с 2011 года реконструировано 14 развязок на МКАД. Прогнозируется, что по окончании программы реконструкции пропускная способность МКАД увеличится на 25%, также улучшится транспортная ситуация и на самих трассах, пересекающих МКАД.