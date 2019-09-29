Небольшой дождь и пасмурная погода ожидаются в Москве в воскресенье

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Облачность, небольшой и местами умеренный дождь ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до 8-10 градусов.

Днем ветер южного и юго-восточного направления 5-10 м/ с, ночью направление может сместиться на юго-запад, местами ожидаются порывы 17 м/с. Атмосферное давление днем составит около 744 мм ртутного столба, ночью опустится до 740 мм.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла, ожидается небольшой и местами умеренный дождь. В ночь на понедельник может похолодать до плюс 5 градусов.