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Небольшой дождь и пасмурная погода ожидаются в Москве в воскресенье

Воздух прогреется до 11-13 градусов тепла

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Облачность, небольшой и местами умеренный дождь ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до 8-10 градусов.

Днем ветер южного и юго-восточного направления 5-10 м/ с, ночью направление может сместиться на юго-запад, местами ожидаются порывы 17 м/с. Атмосферное давление днем составит около 744 мм ртутного столба, ночью опустится до 740 мм.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла, ожидается небольшой и местами умеренный дождь. В ночь на понедельник может похолодать до плюс 5 градусов.

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